Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндола, община Велинград.
Инспекцията е извършена съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите (НАП). При нея е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.
Продуктите са били без необходимото етикетиране и информация за произход, както и без документи, удостоверяващи тяхната проследимост. Констатирано е и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Храните са насочени за унищожаване по установения ред.
Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения.
Агенцията продължава контрола за недопускане на търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Те бабите прогресивни,не ги бърка
Анонимен
Изземват ги защото нямат Е–та. /био са/ Ту–ту–у–у...
Анонимен
Има и едни дето купуват от кауфланда разопаковат ги и ги продават за домашни. Гледах видео на един дядо в украйна дето беше купил от магазина кора яйца, седнал на тротоара и едно по едно топва върха на яйцето в кучешко лайненце и вика после ги продавам като домашни
Стоян
Тия от НАП да не са полудели. Какви документи ,та те продават собствено произведени картофи,сирене,мляко,сладко,сокове. Не знам да са навредили или отровили някой,за сметка на промишленото производство.
Анонимен
eeee браво, вече ще спя спокоен. Всичко друго оправихте, само това беше останало незаконно. "БРАВО"