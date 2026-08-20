Табела, обозначаваща откриването на 2 октомври 1932 г. на "високопланинска метеорологична наблюдателница" на връх Мусала е била открадната.
От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обясниха пред БНТ, че табелата, която е била закачена над входа на станцията е изчезнала.
От НИМХ вече са поръчали изработването на нова, която да е пълно копие на старата.
Метеоролозите отправиха апел, ако някой я забележи, да сигнализира. Било е планирано табелата да влезе в музейна експозиция.
Станцията на Мусала е първата високопланинска и най-високо разположената за Балканския полуостров на 2925 м.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Ето това са стойностите и резултатите на"демократичните"поколения,вандалщината е навсякъде,даже и в културата,където бъка от"шадьоври"и сценичен разгул,преди години бях на постановка на разградският театър тук в Шумен,голямата Буковска изпуши почти дузина/12/цигари на сцената,така и не разбрах,каква изобщо беше идеята,даже и да беше се разсъблякла отново,като визия е просто уморително за гледане!