Отборът на „Шумен“ ще е домакин на „Вълци“ Разград“ в 1 кръг на първенството по баскетбол в А група при мъжете, което отново ще се организира от Българската федерация по баскетбол.

Това отреди жребият за първия кръг в А група, който бре теглен днес в зала „Триадица“ в София.

Общо 15 отбора ще вземат участие във втория ешелон. Те са разделени на региони Изток и Запад. В първия регион са осем тима, докато в западния ще участват седем.

Жребият за 1 кръг А група – мъже:

Регион Изток:

Ънстопабъл – Шоутайм

Шумен – Вълци Разград

Черно море Тича – Сливен

Етър 49 – Старбаскет

Регион Запад:

Балкан – Хасково

Берое Стара Загора – Левски

Чавдар Троян – Велбъжд 2002

Почива: Видабаскет

Редовният сезон ще стартира на 18 октомври, като тимовете ще си разменят по едно домакинство и гостуване. След това предстоят плейофите и плей-ин турнир. Шампионът на А група за сезон 2026-2027г. има право да играе в НБЛ за сезон 2027-2028г. Вицешампионът на А група има право да играе бараж за участие в родния елит през 2027-2028 г. Баражът е в 1 мач, като ще бъде с класиралия се на 13 място в НБЛ, който ще е домакин.

ШУМ.БГ