„Шумен“ ще се включи в А група по баскетбол за сезон 2026/27 със своя дублиращ отбор. „Целта на участието е да дадем възможност на най-талантливите момчета от шуменската школа да натрупат ценен опит в мачове срещу силни отбори“, , съобщиха от клуба.

Заявки за участие в А-група за сезон 2026/2027 при мъжете в срок са подали общо 15 клуба, съобщи Българската федерация по баскетбол.

Това са Етър 49, Велбъжд 2002, Видабаскет, Берое Стара Загора, Сливен баскет, Вълци Разград, Шоутайм, Черно море Тича, Шумен, Балкан, Стар Баскет, Хасково, Ънстопабъл, Чавдар и Левски 2014.

Според приетата наскоро наредба в А група мъже могат да се включат максимум 14 отбора, като те ще бъдат разделени в Източна и Западна групи. Първенството през новия сезон ще се проведе в два етапа - редовен сезон и плей-ин/ плей-офи. В първия се играе по системата “всеки срещу всеки” - в мачове на разменено гостуване. Във втория (заключителен) етап на първенството отборите играят плей-ин и плей-оф мачове.

Форматът обаче ще преразгледан, тъй като подадените заявки са 15.

Шампионът в А-група от 2026/2027 има право да участва в НБЛ през 2027/2028. Вицешампионът пък може да играе бараж за участие в НБЛ през 2027/2028 срещу класиралия се на 13-то място в шампионата при мъжете в НБЛ.

ШУМ.БГ