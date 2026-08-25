Китай се обяви срещу обявените от САЩ планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, сред които е Пекин

Китай е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията е намаляла поради блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ.

Говорителят на външното министерство Лин Цзян заяви днес, че страната му твърдо се противопоставя на "незаконните едностранни санкции" и ще предприеме "всички необходими мерки", за да защити правата си.

"Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не бива да бъде възпрепятствано или прекъсвано", предупреди той.

В изявлението си снощи финансовият министър на САЩ Скот Бесент не посочи конкретни държави, но заяви, че президентът Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери "с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима". Въпреки това, отговаряйки на въпрос относно китайските банки, Бесент заяви, че иска да изясни, че "никой не е извън обсега на американските санкции".

Съобщението идва преди планираните разговори между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин следващия месец, отбелязва Би Би Си. Вашингтон вероятно ще се притеснява от потенциални ответни мерки от страна на Пекин, който преработва по-голямата част от редкоземните елементи и други критични минерали в света, от решаващо значение за производството на много високотехнологични продукти.

Пекин вече затегна контрола върху износа на редкоземни елементи като част от предишни търговски преговори със САЩ.

Реакцията на Китай последва заявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизадех, че Техеран е "напълно подготвен" за по-широките санкции, които според него биха довели до "още едно поражение" за САЩ. "Правителството е и беше готово и има двугодишен план за управление на тези събития - каза той пред държавната телевизия - Ние също така разполагаме със собствени инструменти и знаем как да играем играта", каза той, добавяйки, че Техеран "чака тези планове от дълго време."

Съобщението идва преди планираните разговори между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин следващия месец, отбелязва Би Би Си. Вашингтон вероятно ще се притеснява от потенциални ответни мерки от страна на Пекин, който преработва по-голямата част от редкоземните елементи и други критични минерали в света, от решаващо значение за производството на много високотехнологични продукти.

Пекин вече затегна контрола върху износа на редкоземни елементи като част от предишни търговски преговори със САЩ.

Реакцията на Китай последва заявлението на иранския министър на икономиката Али Маданизадех, че Техеран е "напълно подготвен" за по-широките санкции, които според него биха довели до "още едно поражение" за САЩ. "Правителството е и беше готово и има двугодишен план за управление на тези събития - каза той пред държавната телевизия - Ние също така разполагаме със собствени инструменти и знаем как да играем играта", каза той, добавяйки, че Техеран "чака тези планове от дълго време."

Междувременно външните министри на Оман и Иран Саид Бадр Албусаиди и Абас Арагчи обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране на стратегическия воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

"Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока", се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна днес в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Дир.бг