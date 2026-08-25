Легендата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80-годишна възраст, съобщиха световните медии. Новината за кончината ѝ беше обявена от семейството ѝ днес. Причината за смъртта засега не е официално съобщена, предаде Ройтерс.

Смъртта на Партън идва само няколко дни след като тя говори публично за здравословните си проблеми. В интервю, публикувано на 22 август, певицата разказа, че през последния период е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижела за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. Партън беше принудена да отмени редица свои участия, включително планираната за декември поредица от концерти в Лас Вегас. Тя съобщи и че е изпитвала световъртеж и обезводняване, преди това преборила инфекция, свързана с бъбречни камъни. Въпреки това до последно уверяваше почитателите си, че продължава да работи по нови проекти, отбелязва "Евронюз".

От бедността в Тенеси до световната сцена

Доли Партън е родена на 19 януари 1946 г. в Тенеси, в многодетно семейство с ограничени финансови възможности. Още като дете започва да пише песни и да изпълнява музика, а през 60-те години се премества в Нашвил, където постепенно изгражда кариерата си.

Пробивът ѝ идва и благодарение на работата ѝ с кънтри звездата Портър Уагонър. Впоследствие Партън се превръща в самостоятелна звезда и един от най-успешните автори на песни в американската музика.

Сред най-известните ѝ композиции са "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5" и "I Will Always Love You". Последната песен става световен хит и в изпълнението на Уитни Хюстън към филма "Бодигард".

Партън има 11 награди "Грами", включително награда за цялостно творчество, а името ѝ е в Залата на славата на рокендрола и Залата на славата на авторите на песни. Тя е продала над 100 милиона записа по света.

Звезда и извън музиката

Партън има успешна кариера и като актриса. Тя участва във филми като "От 9 до 5" и "Стоманени магнолии", като получава признание и за филмовата си работа.

Тя е и успешен предприемач. През годините създава тематичния парк Dollywood в Тенеси, който се превръща в една от големите туристически атракции в щата.

Но едно от най-значимите ѝ наследства остава благотворителната дейност. Чрез Imagination Library Партън подпомага разпространението на детски книги до семейства по света, насърчавайки ранното четене и образованието.

Тя подкрепя и редица каузи, свързани със здравеопазването, образованието и помощта при бедствия. През 2020 г. Партън дари 1 млн. долара за изследванията, довели до разработването на ваксина срещу COVID-19.

Доли Партън оставя зад себе си над шест десетилетия кариера, хиляди написани песни и образ, който отдавна надхвърля границите на кънтри музиката. Тя се превърна в една от най-разпознаваемите американски културни фигури - едновременно музикант, актриса, бизнесдама и филантроп.

Дир.бг