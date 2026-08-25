"Трябва почтеност. Почтеност във всичко", каза Симеон Сакскобургготски в речта си за влизане в политиката на 6 април 2001 г. Четвърт век по-късно думата влезе в закон.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния служител, които предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност.

След гласуването председателят на парламента Михаела Доцова отбеляза, че това е седмият и последен законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост, който бе приет от това Народно събрание в рамките на три месеца.

А от опозицията посочиха, че поправките се правят единствено, за да се вземат 300 млн. евро от ПВУ, а не за борба с корупцията.

Причината - предвидено е тестовете да започнат не веднага, а след три месеца и не за всички, а само за новоназначените. И че, ако не го преминат, кандидатите "може" да не заемат длъжността, но може и да я заемат.

Така в администрацията ще има три категории хора - неполагали тест за почтеност, положили и издържали и положили и неиздържали, изтъкна Надежда Йорданова от ДБ, като добави, че това силно се разминава с нейната представа за държавност.

Ако трябва всички всички служители на определените длъжности да преминат тестовете, те са около 20 хиляди, контрира Иван Вачев от "Прогресивна България" и посочи, че все пак трябва да има и техническа възможност за това.

По време на второто четене в правната комисия Рая Назарян от ГЕРБ-СДС критикува формулировката, че при неиздържан тест органът по назначаването може да прекрати правомощията или да преназначи кандидатствалия. Тя предложи думата "може" да отпадне, за да не се отваря вратичка в закона. Според нея заварените служители никога няма да държат тестове, а до 30 ноември тестове няма да се правят, като така правителство има три месеца да назначи и преназначи всички служители с висок корупционен риск.

От "Прогресивна България" и вносителите от Министерски съвет обясниха, че текстът е такъв, за да не се окаже в един момент държавната администрация празна, предаде БТА. Предложението на Назарян не беше прието.

"За да расте даден служител в йерархията, трябва да преминава през тези процедури. Тези, които в момента заемат тези длъжности, са на едно ниво, а за да пораснат, ще трябва да се явят на конкурс", защити промените Турхан Апдула, съветник на вицепремиера Атанас Пеканов, цитиран от "Сега".

"Има директори на дирекции, държавни експерти, началници на отдели, които години наред стоят на една и съща позиция и не растат в йерархията", опонира Надежда Йорданова.

"Нека да не предполагаме недобросъвестно поведение на органите - призова той и увери - Това не значи, че ще има някаква вълна от назначения." Според него след многобройните смени на правителства в последно време дългогодишните служители, които не са били махнати, сигурно са изпълнявали задълженията си добре.

При окончателното обсъждане в пленарната зала днес опозиция и управляващи спориха и за самите тестове, за които в законовите поправки е записано само, че ще се провеждат от Института за публична администрация към Министерски съвет, а самата процедура ще се разпише допълнително в близките дни в наредба.

Сред малкото предложения на опозицията, които бяха приети, беше на Надежда Йорданова - да се запази анонимността на служителите, които ще проверяват тестовете.

Велислав Величков от ПП посочи, че тестовете са "една голяма енигма" и никой в парламента не знае какво ще представляват.

Милен Трифонов от ПБ отвърна, че няма магически тест, отсяващ всеки, който е корумпиран. Целта е да създадем още един механизъм за превенция на корупцията, посочи той.

Нека да не говорим, че става въпрос за борба с корупцията, не се води никаква борба с корупцията по този начин, заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

Ключовите нови разпоредби в Закона за държавния служител

Длъжности с висок корупционен риск по смисъла на закона се заемат от: главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянния секретар на Министерството на външните работи, постоянния секретар на отбраната и секретаря на общината; служители на ръководни и експертни длъжности, които организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договори, както и упълномощените лица по Закона за обществените поръчки; служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготвителните действия, в провеждането на процедурите за определяне на концесионер или в осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори по Закона за концесиите, както и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготовката и предоставянето, съответно при възлагането на концесии и в контрола по изпълнението на концесионните договори по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите; служители на ръководни и експертни длъжности, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от държавния бюджет, Европейския съюз или чужди средства съгласно Закона за публичните финанси; служители на ръководни и експертни длъжности, пряко ангажирани в звената за управление и разпореждане с имоти - държавна или общинска собственост; служители на ръководни и експертни длъжности в звената за лицензиране, регистриране, издаване на разрешения, удостоверения и/или съгласуване за извършване на стопанска дейност; служители на ръководни и експертни длъжности, които осъществяват контролни и/или надзорни функции по съответния специален закон; ръководители и инспектори от инспекторатите по Закона за администрацията; вътрешни одитори в звената за вътрешен одит, включително ръководители на вътрешния одит по смисъла на Закона за вътрешния одит в публичния сектор; служители на ръководни и експертни длъжности в структурите, които участват в процедурите за предоставяне на право на пребиваване на чужденци в Република България.

Длъжности с висок корупционен риск се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Тестът за почтеност е част от съответната процедура, когато тя се провежда за длъжност с висок корупционен риск, освен когато класираният на първо място кандидат или в нормативно определените случаи - следващият класиран кандидат, съответно определеният да заеме длъжността служител, има валиден резултат от успешно издържан тест за почтеност. Тест за почтеност може да се положи и от държавния служител по негово желание. Резултатът от теста за почтеност може да бъде оспорен по административен ред по реда на наредба, но не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

Когато служител се оправомощава за първи път да изпълнява длъжност с висок корупционен риск, се изисква валиден резултат от успешно издържан тест за почтеност по реда на наредба. При неуспешно издържан тест за почтеност органът по назначаването може да прекрати оправомощаването.

Валидността на резултата от успешно издържан тест за почтеност е три години от датата на съобщаването на резултата. Лице, което не е издържало успешно тест за почтеност, не може да се яви на следващ тест за почтеност в срок от една година от датата на съобщаването на резултата.

С наредба на Министерския съвет се определят предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, както и условията и редът за провеждане на тестовете за почтеност. В случай че за определяне на резултат се изисква преценка от експерт, той се определя на случаен принцип и няма достъп до личните данни на служителя, полагащ теста за почтеност.

Обработването на лични данни във връзка с провеждането на тестовете за почтеност се извърша при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и на Закона за защита на личните данни.

Дир.бг