Партията "Морал, единство, чест" (МЕЧ) съобщи, че с решение на изпълнителния си съвет от днес издига своя лидер Радостин Василев за кандидат за президент и бившия депутат Красимир Цветков Манов за вицепрезидент.

"Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина. Считам, че президентският пост трябва да е гласът на хората. Той трябва да е обединителят на нацията", заяви Василев във видеообръщение във фейсбук.

"Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България", каза още той.

Василев заяви, че вярва, че има сили да успее: "Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип. Благодаря на моята партия, на екипа, с който работя, и се надявам след тези избори да покажем, че нашият глас има значение, че нищо не е предопределено предварително и че е време сами да решаваме нашата съдба".

Манов благодари и на Василев, и на ръководството на МЕЧ, за доверието. "Искам да уверя българските граждани, че ако бъдем избрани за президент и вицепрезидент, в моето лице целият ми житейски опит и цялата ми експертиза, с която разполагам, ще бъдат използвани само в тяхна полза, така както е написано в българската Конституция. Това е изключително висока чест и ние със сигурност ще я оправдаем. Да живее България!", каза той.

Радостин Василев е роден на 1 януари 1985 г. в Плевен, завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и работи като спортен адвокат. Избиран е за депутат в три парламента, като в 45-ото НС беше председател на правната комисия. Беше министър на спорта в кабинета с премиер Кирил Петков. Преди да основе МЕЧ, беше учредител на "Има такъв народ" и член на парламентарната група на "Продължаваме промяната".

Красимир Манов е роден на 29 април 1964 г. в село Чирен, има висше образование в сферите на инженерните науки и финансите и работи като експерт по въпросите на газовата диверсификация и националната енергийна сигурност. Беше депутат в предходния парламент, в който МЕЧ имаше собствена група.

Дир.бг