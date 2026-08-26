Българско семейство е арестувано във връзка с голям пожар, избухнал вчера в района на Кавала, съобщиха от пожарната служба на Гърция, цитирани от местни медии.

Задържаните са 37-годишна жена и 39-годишен мъж, от чийто автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците, предаде информационният портал in.gr.

Местният информационен сайт "Кавала Нюз" съобщи, че автомобил се е самозапалил на един от крайбрежните паркинги. След това огънят се е разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери.

Сигналът за пламъците е подаден около 11 часа вчера, а в гасенето им са участвали наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера.

Няма данни за пострадали хора.

В публикацията на in.gr не се посочва каква е причината за запалването на автомобила, нито се уточнява дали на двамата българи вече са повдигнати конкретни обвинения.

Разследването продължава и трябва да установи дали двамата са спазили всички мерки за безопасност, съобщиха гръцки медии.

Главното пристанищно управление на Кавала въведе извънредни ограничения в по-широката морска зона край, за да осигури безопасното зареждане с морска вода на противопожарните летателни средства.

Дир.бг