България победи Австрия на волейболното Европейско първенство за жени, след като изоставаше с 0-2 гейма, но стигна до обрат и 3-2. В отделните части минахме по ръба и всяка гама от емоции - 24:26, 15:25, 25:15, 25:17, 15:4.

След колебания и нерви в първите два гейма, нататък разликата в класите се видя ясно и нашите бяха безапелационни.

Успехът си е успех, въпреки че очаквахме да дойде доста по-лесно срещу аутсайдера на турнира и единствен с 4 от 4 загуби в нашата група преди днешния двубой. Победата оставя България в много добра позиция за класиране във втората фаза.

Нашите са с 5 точки (щяха да са с 6, ако не бяха дали два гейма на съперника), което им отрежда последната четвърта позиция за място в следващия етап. Украйна е с 4, но имаме и предимство в прекия двубой, и в геймовата разлика.

А това означава, че битката ще остане за последния ден от надпреварата в групата ни. В четвъртък от 20:00 часа срещаме Чехия, а този тим вече се е класирал напред. Украинките играят в 17:00 часа срещу Сърбия, също вече осигурила си класиране.

Ако прекият ни конкурент бие с резултат 3-0 или 3-1, ще има с две точки повече от нас. И ще ни трябва победа над чехкините, независимо с каква разлика. Ако обаче Сърбия вземе два гейма на Украйна, ще ни трябват точно толкова в късния мач, дори и да загубим.

При сръбска победа ще празнуваме класиране рано-рано и срещата с Чехия няма да има значение.

Ива Дудова с 23 точки бе най-резултатна за българките при победата днес, Александра Миланова и Мария Кривошийска добавиха по 17.

Дир.бг