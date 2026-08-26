Първично огнище на антракс в ловешкото село Стефаново е потвърдено от Българската агенция по безопасност на храните. То е в животновъдно стопанство с 205 говеда. Пробите на трима души - съпрузи и техен приятел, настанени в Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен, са категорично положителни за заболяването, съобщи проф. Цеца Дойчинова, началник на Клиниката по инфекциозни болести.

"Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им - при клане, при дране, най-често тогава става става заразяването - при някоя раничка на ръцете, убождане от кост, от зъб на животното и т. н. Така че, реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали, сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани", обясни пред БНР проф. Дойчинова.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов е свикал областната епизоотична комисия на извънредно заседание, а Регионалната здравна инспекция е уведомена незабавно и извършва проучване.

Заразените с антракс съпрузи са приети в плевенската Университетска болница на 24 август. Те са собственици на два регистрирани животновъдни обекта в село Стефаново - единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата е забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване.

Още при възникване на съмнението служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Ловеч са поставили стопанството под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи и термометриране на говедата и овцете в двата обекта, като не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

Въз основа на лабораторно потвърдения резултат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено организирането на ваксинация на животните в двете ферми. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията с цел ограничаване на разпространението на заболяването.

Екипи на БАБХ извършват всекидневно наблюдение на животните в засегнатия район.

Антраксът е остра и опасна заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете. При белодробната форма може да се стигне до остра дихателна недостатъчност и летален изход.

Дир.бг