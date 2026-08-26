Звездата от "То" и "Сам вкъщи" Тим Къри почина на 80-годишна възраст след легендарна филмова и театрална кариера, съобщиха световните агенции.

Британският актьор и певец е издъхнал в дома си в Лос Анджелис снощи, а сигналът до спешния телефон е подаден в 23.23 часа.

Здравословното състояние на актьора бе разклатено от 2012 г., когато той претърпя масивен инсулт и последваща мозъчна операция. Въпреки че през последните години бе прикован към инвалидна количка, Къри продължи да работи с изключителен дух, поемайки предимно озвучаващи роли и участвайки в публични срещи с почитатели.

Тимъти Джеймс Къри е роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия. Започва професионалния си път на сцена в лондонския Уест Енд с оригиналния състав на мюзикъла "Коса" през 1968 г. Именно там се запознава с Ричард О'Брайън, който по-късно създава ролята, превърнала Къри в световна сензация — ексцентричния д-р Франк-Н-Фъртър в театралното и филмовото "Шоу на ужасите на Роки Хорър". Филмът се превръща в най-дълго прожектираното заглавие в историята на киното и абсолютна култова класика.

През петдесетилетната си кариера Къри демонстрира феноменален диапазон, превъплъщавайки се в емблематични герои от целия спектър на жанровете. Незабравимо за публиката остава изпълнението му като ужасяващия клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на "То" по Стивън Кинг от 1990 г., както и ролята на подозрителния г-н Хектор в комедията "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк".

Богатото му портфолио включва още участия в обичани заглавия като "Улика", "На лов за Червения октомври", "Ани", "Островът на съкровищата на Мъпетите", "Събирането на семейство Адамс" и "Страшен филм 2".

Тим Къри е носител на награда "Еми" за озвучаването си в поредицата "Питър Пан и пиратите" и трикратен номиниран за престижните театрални отличия "Тони".

През 2015 г. той бе удостоен и с награда за цялостно творчество от Актьорския фонд на Америка. Наред с актьорството, Къри изгражда и успешна музикална кариера като рок изпълнител с няколко самостоятелни албума.

Дир.бг