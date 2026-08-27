Десет художници от Шумен и страната ще участват в XVII Национален пленер по живопис „Шуменско плато“, който ще се проведе от 1 до 9 септември. Официалното откриване е на 1 септември от 16:00 часа в базата на „Зеленото училище“ на Шуменското плато, съобщиха от пресцентъра на общината.

В тазгодишното издание участват Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбол и Пламен Овчаров от Русе.

Към тях се присъединяват петима представители на Дружеството на шуменските художници, както предвижда статутът на пленера. Това са Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов.

Пленерът е тематично посветен на град Шумен, неговите природни дадености

и културно-историческото наследство на региона. Участниците имат свободата да интерпретират темата чрез собствен творчески подход.

Създадените по време на пленера произведения ще бъдат събрани в обща изложба, с която ще завърши тазгодишното му издание.

Организатори на Националния пленер по живопис „Шуменско плато“ са Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.

ШУМ.БГ