19-годишен от Смядово е задържан за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Служители на РУ - Велики Преслав извършили проверка на 19-годишния вчера. У него и в жилището му са намерени и иззети около грам суха тревна маса - марихуана, гриндер и две електронни устройства /вейп/ с около 2 г течност, която по негови данни е синтетичен канабиноид.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав. За извършено престъпление по чл. 354 А ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ