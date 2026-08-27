Мечка се приближи до автомобил, заседнал в задръстване на най-известния планински път в Румъния - Трансфъгърашан, и откъсна задната му броня пред изумените погледи на шофьорите, чакащи в колоната от превозни средства. Моментът беше заснет, а кадрите - публикувани в социалните мрежи и разпространени от местните медии.

На видеото се вижда как животното приближава до автомобила и малко след това захапва задната броня, дърпайки я, докато тя се откъсва. Действието се разиграва в събота, 22 август. Превозното средство е собственост на шофьор от Клуж.

Според свидетели вероятно е ставало въпрос за женска мечка, тъй като малките ѝ са били наблизо - само на няколко метра от пътя. Шофьорите са се движили бавно, за да наблюдават дивите животни.

Видеозаписът бързо се разпространи в интернет, предизвиквайки стотици реакции и множество коментари. "Забранено е да се спира и да се хранят диви животни. Това е цената, която се плаща за една снимка", гласи един от тях. "Ето какво се случва, когато спреш заради мечки - никога не знаеш какво да очакваш", се посочва в друг.

За наличието на мечки в района на Трансфъгърашан се знае от години. Властите непрекъснато съветват шофьорите и туристите да не спират, за да снимат или хранят дивите животни, тъй като това увеличава риска от инциденти.

В Румъния храненето на диви мечки се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 леи (1901 и 5705 евро). Тези строги санкции бяха въведени, за да се предотврати свикването на мечките с човешкото присъствие и с храната, намирана край пътя.

В северната ни съседка има близо 13 000 мечки - три пъти повече от оптималния брой за популацията според експертите. В резултат на това все повече мечки слизат от планините и навлизат в населени места. Наскоро, по време на колоездачната обиколка на Сибиу, мече изскочи внезапно, само на няколко метра от колоездачите. В края на месец май български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като ѝ хвърлил храна.

Дир.бг