Има лица, привлечени в качеството на обвиняеми по разследването за разходването и последващото движение на средства, отпуснати за изграждането на автомагистрала "Хемус" и преведени авансово на търговски дружества по договори за строително-монтажни работи, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

От държавното обвинение уточняват, че в продължение на значителен времеви период материалите по досъдебното производство не са били на фактическо разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите органи поради осъществяван съдебен контрол върху наложени от СГП обезпечителни мерки.

В края на юли министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че държавата е отпуснала стотици милиони левове авансово за изграждането на ключови пътни обекти, без да разполага с одобрени проекти и необходимата строителна готовност.

Според него периодът 2019-2020 г. е белязан от решения, които са поставили държавата в тежка финансова ситуация. "Тогава държавата е решила, под добрите намерения, че ще развива инфраструктурни обекти, в действителност да развива и фирми, вместо да развива инфраструктурата на България", заяви Шишков.

По думите му строителството на отделните лотове на автомагистрала "Хемус" е било възлагано без изготвени проекти, а държавното дружество "Автомагистрали" е използвано за възлагане на дейности чрез инхаус процедури вместо чрез обществени поръчки.

От Софийската градска прокуратура уточняват, че на 27 юни 2025 година досъдебното производство е изпратено на Софийски градски съд и е върнато в СГП на 15 декември с.г. На 7 януари т.г. материалите отново са изпратени на съда във връзка с ново искане за отмяна на наложени от СГП обезпечителни мерки и са върнати в държавното обвинение на 24 август.

Непосредствено след връщането на материалите наблюдаващият прокурор е дал конкретни писмени указания на разследващите органи от ГДБОП за извършване на допълнителни действия и за проверка на различни версии, произтичащи от събраните доказателства.

Указано е да бъде изследвана и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура", участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата към търговските дружества, контролът върху тяхното разходване и основанията за извършените авансови плащания.

Целта на допълнителните действия е да бъде установен пълният механизъм на вземане на решенията, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и кръгът на лицата, които евентуално следва да носят наказателна отговорност.

Работата по досъдебното производство продължава, като се проверяват всички относими версии и обстоятелства с оглед разкриване на обективната истина.

Информацията за повдигнатите обвинения по делото идва дни след като на 20 август прокуратурата съобщи за данни за престъпления при строителството на Лот 4 на АМ "Хемус" и на Северната скоростна тангента в София. Става въпрос за други две отделни досъдебни производства.

Дир.бг