Излезе първият официален трейлър на новия биографичен филм "Мазерати: Братята" (Maserati: The Brothers), в който участва звезден актьорски състав от холивудски величия, сред които Ал Пачино, Антъни Хопкинс, Джесика Алба и Анди Гарсия, съобщава "Холивуд рипортър", цитиран от БТА.

Това е биографичен филм за моторните спортове, посветен на семейство Мазерати, което стои зад прочутата италианска автомобилна марка, производител на луксозни и спортни коли, отбелязва изданието.

Италианската лента е дело на продуцента Андреа Йерволино. Робърт Мореско е режисьор на "Мазерати: Братята", а сценарият е дело на Аманда Мореско и Стефано Торизи. Даян Уорън е автор на една от песните за продукцията.

Историческата драма, заснета изцяло в Италия - в автомобилната столица Модена и в легендарните студия "Чинечита" в Рим, разказва историята на братята Мазерати: Алфиери (Микеле Мороне), Биндо (Салваторе Еспозито) и Карло (Лоренцо де Мур). Филмът проследява техните опити да се превърнат в първия италиански производител, спечелил жадуваното състезание "Индианаполис 500", което марката триумфално постига през 1939 и 1940 г.

Пачино влиза в ролята на бизнесмена Винченцо Вакаро - приятел на семейство Мазерати и един от първите инвеститори в автомобилната династия. Хопкинс също се превъплъщава в образа на ранен благодетел на братята.

Впечатляващо е, че проектът събира толкова много таланти, отличени от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, отбелязва "Холивуд рипортър". Пачино и Хопкинс са носители на "Оскар" за най-добра мъжка роля, като уелската легенда притежава две статуетки, а режисьорът Робърт Мореско печели престижната награда през 2005 г. за оригиналния сценарий на "Сблъсъци". Анди Гарсия също има номинация, а Даян Уорън е известна с рекордните си 17 номинации на Академията, макар все още да не е получавала златната статуетка.

"Мазерати" е продуциран от компанията The Andrea Iervolino Company и е нейният трети биографичен филм за италианска автомобилна легенда. Мореско режисира филма "Ламборгини: Човекът зад легендата" през 2022 г., където Франк Грило изигра Феручо Ламборгини, а Майкъл Ман застана начело на лентата "Ферари" през 2024 г. с Адам Драйвър в ролята на Енцо Ферари. Продуцентът Андреа Йерволино вече подготвя и четвърти биографичен филм на автомобилна тематика. Неговата компания започва работа по "Бугати" - лента, която ще разкаже вълнуващата история на създателя на марката Еторе Бугати.

Премиерата на "Мазерати: Братята" е планирана за късната есен на тази година.

През юни м.г. папа Лъв Четиринадесети прие във Ватикана Ал Пачино, който беше в Италия за снимките на биографичния филм за братя Мазерати. По време на срещата холивудският актьор беше придружаван от продуцента на филмовата продукция Андреа Йерволино. Двамата подариха на папата миниатюрен модел на автомобил "Мазерати".

Дир.бг