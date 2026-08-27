Клаудиус Шафер, президентът на Европейските лиги, организацията, която обединява националните първенства на Стария континент, изрази мнение, че дните на Джани Инфантино начело на ФИФА са преброени.

Швейцарецът смята, че сънародника му няма повече работа като президент и в световната футболна централа са необходими реформи. Ръководената от Шафер организация представлява и брани интересите на 53 професионални шампионата при мъжете и жените от общо 34 държави, включително Топ 5 - Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

"Изключително сме притеснени от начина, по който той работи. Поставяме под сериозен въпрос неговта пригодност да продължи като президент. Тук в Швейцария имаме доста близък и ясен поглед над ситуацията и изглежда, че влиянието на президента расте с всяка изминала година. Важни решения се взимат без да има консултации с хората, които биха били засегнати от тях", смята Шафер.

"ФИФА е организация, която работи под швейцарските правни закони и тук има правила, които трябва да се спазват от президента и изпълнителния комитет. Дълбоко сме притеснени от поредица решения, започвайки от създаването на наградата за мир и стигайки до отмяната на червения картон на Балогун. Това са скандални неща, особено второто. Не си спомням подобна политическа намеса в спорта", добавя още президентът на Европейските лиги.

И е категоричен в едно - "Точно поради това няма бъдеще за Инфантино във ФИФА. Няма как да има."

В последните седмици Инфантино не спира да търси подкрепа от различни футболни ръководители по света, след като стана обект на огромна критика, най-вече от континенталните федерации на Азия, Европа и Северна и Централна Америка.

Шафер смята, че са необходими реформи във ФИФА и ролята и отговорностите на президента на световната футболна федерация трябва да бъдат предефинирани.

Президентските избори предстоят през март догодина, като Инфантино се надява на още един мандат.

Дир.бг