На 84-годишна възраст Ратко Младич почина в затвора на Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали в Хага, съобщи Euronews Serbia. Новината за смъртта на генерала беше потвърдена от семейството му.

Той бе арестуван през 2011 г. в Сърбия след продължило 16 години издирване и излежаваше присъдата си в затвор на ООН в Хага.

Младич претърпя няколко инсулта, след които състоянието му, което и без това беше много тежко, се влоши допълнително, допълва сръбското издание.

Семейството и лекарите многократно предупреждаваха за състоянието на генерала и настояваха за освобождаването му от затвора за по-нататъшно лечение, но всички подобни искания бяха отхвърлени от компетентните органи в Хага.

Информация за датата и мястото на погребението ще бъде обявена по-късно.

Часове преди появата на тази новина председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата на бившия командир на босненските сърби за предсрочното му освобождаване по хуманитарни причини, предаде Радио Свободна Европа, цитирано от БТА.

На 18 август защитата на Младич поиска той да бъде освободен и прехвърлен в болница или заведение за палиативни грижи в Сърбия, като мотивира искането с вероятността от непосредствена смърт и необходимостта той да прекарва повече време със семейството си.

В решението си Гати Сантана посочва, че хуманитарните съображения не оправдават изключителната мярка за предсрочно освобождаване. Тя отбелязва, че Младич получава необходимите медицински грижи и има възможности за контакт със семейството си.

"Интересите на правосъдието и общите правни принципи не изискват освобождаване единствено защото се очаква непосредствена смърт", посочва председателят на механизма, цитиран от РСЕ.

Според нея искането трябва да бъде разглеждано и с оглед на целите на доживотната присъда, наложена на Младич за международни престъпления. Гати Сантана подчертава, че наказанието трябва не само да възпира подобно поведение, но и да изразява осъждането на международната общност на тежките нарушения на международното хуманитарно право и човешките права. Тя определя желанието на Младич да прекара последните си дни в Сърбия като "предпочитание", а не като мярка, изисквана от интересите на правосъдието.

Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага отхвърли и друго искане на защитата за временно освобождаване на Младич на 14 май.

Генерал Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., припомня РСЕ. През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцида над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследването и насилственото преместване на бошняци и хървати, терора над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

Дир.бг