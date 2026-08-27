47-годишен шофьор, хващан многократно да кара пиян, е спрян след гонка с полицията с близо три промила и с липсващи две гуми на колата, разказа на брифинг зам.-началникът на Шесто районно управление на МВР в София комисар Антон Дерменджиев.

Автомобилът му е бил забелязан да се движи по джанти край мола на Околовръстния път във вторник малко преди 20 ч. и униформените са предприели мерки да го спрат.

"Два патрула са държали връзка помежду си и са го засекли край бул. "Братя Бъкстон". Направили неуспешен опит да го спрат със звуков и светлинен сигнали. Тогава полицията е избрала безопасен начин принудително да го отбие от движението в широка част на булеварда", обясни Дерменджиев.

Полеви тест е установил над 2,8 промила алкохол, а кръвна проба е потвърдила 2,79 промила.

Мъжът вече е привлечен като обвиняем, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.

"Налице са утежняващи обстоятелства - автомобилът е бил в непригодно състояние. Става дума за предна и задна броня със значителни наранявания, вероятно колата е била удряна в различни предмети. От двете страни на МПС са липсвали две гуми. По тази причина водачът е задържан, защото е карал по джанти. Прокуратурата ще поиска постоянен арест", обясни тя.

В отговор на въпрос комисар Дерменджиев съобщи, че шофьорът е хващан неколкократно зад волана с алкохол в кръвта "и над 1,2 и под 1,2 промила".

Към момента на инцидента обаче той е не бил с отнета книжка. От прокуратурата съобщиха, че е осъждан в миналото за идентично престъпление, но е реабилитиран. Сега свидетелството му е взето. Автомобилът не конфискуван, защото не е негова собственост, но ако бъде признат за виновен, следва да заплати паричната му равностойност в полза на държавата.

Дир.бг