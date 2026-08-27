България ще плати обезщетение в размер на 13 500 евро на певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана и съдружника ѝ Мартин Димитров след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри изплащането на парите. Със сключване на споразумението се избягва установяване на нарушение на Конвенцията и осъдително решение по делото и жалбата се заличава, без да се изпраща в Комитета на министрите за наблюдение на изпълнението, посочват от правителството.

ЛиЛина, съдружникът й, брат й Александър Деянов и още четирима души бяха задържани и обвинени през 2020 година за незаконно усвояване на европейски средства по програма "Иновации и конкурентноспособност". При специализирана операция на СДВР и ДАНС, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура, бяха иззети сървъри, компютри, документи и други доказателства.

По-късно от държавното обвинение обявиха, че за времето от 2016 г. до 25 април 2020 г. групата незаконно е усвоила европейски средства за над 2 милиона лева като размерът на нанесените от дейността й щети може да се окаже и значително по-голям.

През лятото на 2021 година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт и веднага публикува на интернет страницата си и в YouTube, посветено на наказателното производство. В него Димитров и ЛиЛана са обозначени като респективно основен участник № 1 - собственик на дружеството "Нованор" ООД и основен участник № 2 - управител на дружеството "Нованор" ООД. Във видеото разказвач обяснява дейността на престъпната група с помощта на различни схеми, илюстриращи връзките между участниците, сключените договори и измамливите действия, осъществени с цел да се получат плащания по европейски фондове. Това видео е ползвано от множество информационни сайтове, публикували статии, посветени на наказателното производство, в които жалбоподателите се споменават поименно.

По-късно делото е върнато от първоинстанционния съд на прокуратурата за допълнително разследване.

Понастоящем наказателното производство е висящо на съдебна фаза.

В светлината на константната си практика, Европейският съд по правата на човека съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати обезщетение в размер на общо 13 500 евро на жалбоподателите.

Със сключване на споразумението се избягва установяване на нарушение на Конвенцията и осъдително решение по делото и жалбата се заличава, без да се изпраща в Комитета на министрите за наблюдение на изпълнението, допълват от Министерския съвет.

Дир.бг