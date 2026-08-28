Лятото донесе 22 европейски мача на четирите български представителя в квалификациите на трите турнира на УЕФА. Два от тях продължават в основната фаза, което не се е случвало на страната ни от пет години.

Тогава бяха Лудогорец и ЦСКА в Лига Европа, сега Левски е в тази надпревара, а "червените" - в Лига на Конференциите. Това е първо участие на български представител в същинската фаза на третия по сила турнир. Жребият и на двата ни гранда е по-късно днес.

Ето какво видяхме през лятото:

Левски тръгна в Шампионската лига от първи кръг, като елиминира Борац (Босна и Херцеговина) с 1:1 като гост и 4:0 у дома. Последва победа в София над румънския шампион Университатя Крайова с 1:0, а в реванша - 2:2 на терена на съперника.

Казахстанският Кайрат загуби и двата мача от "сините" с по 0:1, което изпрати Левски на прага на неочаквано и бленувано участие в основната схема на Шампионската лига.

Но след 0:0 и 0:4 от АЕК, гръцкият първенец отиде там.

Равносметката: 4 победи, 3 равенства, 1 загуба. Голова разлика 10-7.

ЦСКА стартира също от първото препятствие в Лига Европа, а там две победи над ирландския Дери Сити с 3:2 и 2:1 дадоха добро начало.

Последва елиминиране на азербайджанския Карабах, който е с огромен коефициент и статут от последните пет години в Европа - 0:0, 0:0 и дузпи.

Дойде победа като гост, макар и на неутрален терен, над израелския Макаби Тел Авив с 3:0, но реваншът в София донесе голямо треперене - 1:3.

И все пак - плейоф в Лига Европа. Там се случи и най-голямото лятно разочарование за ЦСКА с 0:3 и 0:2 от гръцкия ОФИ.

Равносметката: 3 победи, 2 равенства, 3 загуби. Голова разлика 9-11.

Лудогорец стартира в Лигата на конференциите от втория кръг, където и приключи. Загуба от Апоел Тел Авив с 0:2 навън (пак на неутрален терен) бе последвана от 2:2 у дома и отпадане.

Равносметката: 1 загуба и 1 равенство. Голова разлика 2-4.

ЦСКА 1948 също започна във втория предварителен кръг на Конференциите, елиминирайки с две нулеви ремита и дузпи Спартак Търнава от Словакия.

Последваха два здрави сблъсъка с Панатинайкос и отпадане след 1:1 в Атина и 1:2 с продължения в София.

Равносметката: 3 равенства и 1 загуба. Голова разлика 2-3.

Обобщението е, че 22 мача в Европа преди изиграването на основните фази на турнирите не са малко за българските отбори. Имаме и още 14 гарантирани - 8 за Левски в Лига Европа и 6 за ЦСКА в Конференциите. При евентуално излизане на единия в плейоф и дори елиминации, може да видим и 40 български двубоя в едно издание на европейските турнири.

Равносметката е 7 победи, взети само от Левски и ЦСКА, 9 равенства и 6 загуби. Седем елиминирани съперника също така - по три от "сини" и "червени", един от 1948. Ето го списъкът с имената им:

Борац, Университатя Крайова, Кайрат, Дери Сити, Карабах, Макаби Тел Авив, Спартак Търнава.

Добавяме и любопитен факт - гърци спряха три от четирите ни отбора - Панатинайкос, АЕК и ОФИ.

Дир.бг