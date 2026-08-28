Поредното ново попълнение на „Шумен“ за сезон 2026/27 е американецът Алън Хърндън, съобщиха от клуба.

Той е тежко крило, висок е 206 см, тежи 95 кг и е роден в щата Колорадо през 1994 г.

Алън е опитен баскетболист – след като изкарва пет години в един от престижните университети в NCAA – Уайоминг, той преминава през редица професионални отбори в Европа. С екипа на Буюкшехир Коня играе в турската лига и дори в Europe Cup през сезон 2018/19. Следва тестови период в подготвителната лига на NBA – G-League, където с дублиращия отбор на Кливланд Кавалиърс изиграва 26 срещи. Следват престой в Холандия с Ден Бош и в Гърция с ПАОК. Астория Бидгощ в Полша, БК Нокия във Финландия и Седеак в Унгария. За последно играе в Косовската лига за Печ.

Във визитката на баскетболиста от БК „Шумен“ посочват, че Хърдън играе най-силно на позиция 4, но може да бъде използван и като център. „Изключителната му атлетичност и доброто позициониране в подкошието му позволяват да раздава редовни чадъри както срещу високи играчи, така и срещу бързи гардове, опитващи пробиви. Нещото, което го отличава от играчите на неговия пост е отличната му стрелба от линията за 3 точки. Алън показва и добри умения в играта с гръб към коша“.

ШУМ.БГ