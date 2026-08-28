С тържествени церемонни в местността Марашка кория край село Мараш и пред паметника на княз Александър I Батенберг в ДП „Кабиюк“ Шумен и региона ще отбележат 141 години Съединение на България.

На 6 септември от 10,00 часа в местността Марашка кория в село Мараш, ще бъде открит паметен знак, посветен на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Откриването на паметния знак ще бъде съпроводено с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя. В церемонията ще участва и Градският духов оркестър „Михаил Биков“.

Честването на Съединението ще продължи от 12:00 часа пред паметника на княз Александър I Батенберг в лятната му резиденция в ДП „Кабиюк“.

За гражданите, които желаят да присъстват на събитията, Община Шумен осигурява безплатен транспорт. Автобусите ще тръгнат в 9:00 часа от сградата на Общината и ще се върнат след приключването на тържествената програма.

В празничния ден лятната резиденция на княз Александър I Батенберг и Музеят на коня в ДП „Кабиюк“ ще бъдат отворени за посетители с вход свободен.

Организатори на празничната програма са Община Шумен, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към НВУ „Васил Левски“ и инициативният комитет „Мараш 1885“.

ШУМ.БГ