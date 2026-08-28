Първите 107 дни от встъпването в длъжност на правителството бяха достатъчни, за да покажат, че Унгария може да бъде управлявана по различен начин, заяви в реч пред парламента днес премиерът Петер Мадяр, цитиран от националната информационна агенция МТИ и БТА.

Той подчерта, че е възможно страната да бъде управлявана "без пропаганда, докато мненията на експертите се ценят, а парламентът върши смислена работа".

"Възможно е да се управлява по такъв начин, при който инакомислещите не са смятани за врагове, а страната участва в дебати с европейските си съюзници, като същевременно преговаря с тях", добави Мадяр.

Премиерът заяви, че партия ТИСА не е поела окончателен контрол над страната след изборната си победа, а е получила временен мандат да наблюдава, подпомага и управлява процесите.

По думите му успехът на правителството ще се измерва с това "дали радостта и изобилието", за които се говори в националния химн, ще станат част от ежедневието на унгарците.

Мадяр заяви, че до края на мандата си правителството ще се стреми да остави страната, държавата и обществото "по-работещи, по-свободни, по-хуманни, по-отговорни и по-честни".

Дир.бг