Полицията задържа гражданка по време на посещението на Румен Радев в Струмяни, след което премиерът разпореди проверка, стана ясно от официални съобщения от "Дондуков" 1 и МВР-Благоевград.

Полицаи задържаха екоактивистката Гергана Петрова при посещението на Румен Радев, написа местният сайт Pirinsko.com и пусна кадри от задържането на страницата си във Фейсбук.

По-късно, след като бяха потърсени от медии, от Областната дирекция на МВР в Благоевград обясниха в прессъобщение как е станало всичко.

Органите на вътрешното министерство са били потърсени за съдействие от служители на Национална служба за охрана в Струмяни.

"По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността", пише в съобщението от полицията в Благоевград.

Жената е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си, посочват от ОД на МВР - Благоевград. От дирекцията информират, че след това жената е освободена.

Последва информация от правителствената пресслужба във връзка със задържането.

В нея се казва, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО. "Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя", се казва още в съобщението.

По-рано през деня премиерът Радев бе в Струмяни заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Целта на визитата бе да се запознае на място с последствията от наводнението, вследствие на обилни валежи в началото на седмицата. Пороите предизвикаха сериозни щети в Струмяни.

Дир.бг