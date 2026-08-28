Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, извършено в съучастие с още петима младежи на 4 август. Така обвинените за убийството стават общо осем - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража".

Според съда събраните доказателства до момента могат да доведат до обосновано предположение, че всеки един има принос към убийството, защото са нанасяли удари с крак по жертвата, довели до увреждане на жизненоважни органи и настъпването на смъртта.

Според съдията няма опасност младежите да се укрият, но могат да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация, предаде кореспондентът на БТА.

Съдът подчерта, че освен всичко това, изключителността при решението му да остави в ареста непълнолетни се обосновава на това, че деянието е предварително планирано, организирано и извършено, а обвинението съдържа четири квалификации - извършено е по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Едното момче е обвиняем и по делото с нападението спрямо непалски граждани. Спрямо него по това досъдебно производство е взета мярка "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая". Защитникът му адвокат Алтай Куцев коментира, че момчето се опитало да спре побоя над Георги Кузев на хълма, но му взели телефона. След като разбрал, че мъжът е починал, сам отишъл да даде показания в полицията. Останалите адвокати отказаха коментар пред медиите.

Пред журналисти прокурор Костадин Паскалев каза, че тримата непълнолетни първоначално са били привлечени по досъдебното производство като свидетели, но предвид доказателствата е преценено да бъдат обвинени за съучастници в убийството. "Това са свидетелски показания, видеозаписи, на които се разпознава всеки един от обвиняемите, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на мъжа. Все още не е изготвена тройната съдебно-медицинска експертиза", посочи Паскалев. По думите му мъжът не е имал здрава част по себе си, а лекарите в болницата повече от 40 минути са се опитвали да го реанимират.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд.

Дир.бг