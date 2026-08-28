Днес в Софийската окръжна прокуратура е представено заключението по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица, обявиха от държавното обвинение.

Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа "Петрохан".

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от извършени специализирани изследвания и анализи. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели, допълват от прокуратурата.

Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция "Национална полиция".

От прокуратурата съобщават още, че след депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.

На 2 февруари три тела бяха открити в близост до хижа "Петрохан". По-късно през деня окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи пред медиите, че хижата е опожарена.

На следващия ден директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Захари Васков посочи, че тримата са простреляни и че не са били криминално проявени. Тогава той допълни, че има лица, които се издирват, свързани с неправителствената организация. Организацията има мотиви на секта, дейността ѝ се изследва, посочи също Васков и добави, че през 2022 г. тя има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района. Освен това се проверяваше съпричастността на непълнолетни и малолетни към организацията, припомня БТА.

На 8 февруари трима простреляни бяха открити в кемпер в района на връх Околчица. На брифинг пред медиите директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков посочи, че става въпрос за издирваните по случая "Петрохан". Установено е, че вероятно има стрелба вътре в превозното средство, без данни към момента за стрелба извън него, посочи още той. Открити са оръжия, добави Васков.

Дир.бг