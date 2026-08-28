Сблъсъци с Монако, Панатинайкос и не на последно място Трабзонспор с Мохамед Салах са черешката на тортата за ЦСКА от жребия в Лигата на конференциите.

Столичани научиха съперниците си за основната фаза на турнира, като през годините вече се срещали с монегаските и гърците. Домакинство на Монако и гостуване в Атина на ПАО ще открият европейската есен за българския клуб.

Останалите съперници на "армейците" са КуПС (Финландия), Нордшеланд (Дания) и изненадващия шампион на Швейцария - Тюн.

Голямата новина е това, че ЦСКА ще бъде домакин на Трабзонспор, което означава, че ако всичко е наред, Мохамед Салах ще играе на новия стадион "Българска армия" по-късно тази година. Мачът с турците е в четвъртия кръг или по-точно - в края на ноември. Все още няма яснота кога точно ще бъде открита "Армията", но се очаква до мача с Трабзон в края на ноември това да се е случило.

Столичани имат пет срещи с Монако в евротурнирите досега, докато двубоите срещу ПАО са четири на брой.

Останалите съперници пък са нови за ЦСКА.

Ето и как изглежда програмата:

Домакинства: Монако (15 октомври), Трабзонспор (26 ноември), Тюн (17 декември)

Гостувания: Панатинайкос (22 октомври), КуПС (5 ноември), Нордшеланд (10 декември)

Maчовете от същинската фаза ще започнат на 15 октомври и ще продължи до 17 декември. Финалът на турнира е на 2 юни 2027-а на "Бешикташ Стейдиъм" в Истанбул.

Дир.бг