Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР.

Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от началото на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества празни места за него. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на система за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване и по установяване на ред.

Създадена е необходимата организация така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъдат препятствана възможността да пътуват извън страната, допълват от МВР.

На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с петгодишна валидност.

Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на задълженията чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително, заявиха още от МВР.

Дир.бг