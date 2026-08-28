Поредна рокада по върховете на градската полиция направи вътрешния министър Иван Демерджиев. В петък вечер той обяви с пост във "Фейсбук", че е уволнил началника на благоевградската полиция. Причината по думите му е случилото се днес в Струмяни, където униформени задържаха гражданската активистка Гергана Петрова.

"С моя заповед Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на служебният министър Емил Дечев. Решението ми е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни", написа Демерджиев.

Според вътрешния министър директорът не е докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишавала необходимите действия.

"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР и аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого!", написа още Демерджиев.

Часове по-рано полицията задържа гражданска ативистка без документи, представила се за журналист, по време на посещението на Румен Радев в Струмяни, след което премиерът разпореди проверка, стана ясно от официални съобщения от "Дондуков" 1 и МВР-Благоевград.

"По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността", пише в съобщението от полицията в Благоевград.

Гергана Петрова е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си, посочват от ОД на МВР - Благоевград. От дирекцията информират, че тя е била освободена.

Последва изявление от правителствената пресслужба във връзка със задържането. В него се казва, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО. "Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя", се казва още в съобщението.

НСО и Гергана Петрова също излязоха с позиции за ареста ѝ при посещението на премиера в Струмяни. Доброволката и гражданска активистка публикува и видео, направено минути преди нейното задържане.

"Пуснаха ме от ареста. Добре съм, но изморена и с охлузени от белезниците китки", написа тя на фона на подкрепата на ДБ, ГЕРБ и АЕЖ.

Според кмета на общината Емил Илиев доброволката и гражданска активистка, живееща в село в близост до Струмяни, е влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се е представила за журналист, и се е опитала да наруши протокола. Тя се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", съобщиха от Националната служба за охрана в позиция, изпратена до медиите.

От НСО обясниха, че са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от службата лице по време на негово посещение.

Дир.бг