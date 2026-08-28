Мъжкият национален отбор на България до 20 години продължава без загуба в квалификацията за Европейското първенство. Тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Беларус с 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) гейма в столичната зала "Христо Ботев".

Четвъртият пореден успех на практика гарантира на България класиране за Европейското първенство още преди последния двубой от квалификационния турнир.

Българските волейболисти започнаха двубоя по отличен начин и още в началото на първия гейм поведоха с 6:1. Стабилното посрещане, агресивният начален удар и високата ефективност в атака позволиха на националите ни да контролират напълно развитието на частта. България не допусна спад в играта си и затвори гейма при 25:16.

И във втория гейм домакините продължиха с убедителното си представяне. Тимът игра спокойно и качествено във всеки един елемент, като постепенно увеличаваше преднината си. България отново не остави съмнения в превъзходството си и след ново 25:16 поведе с 2:0.

В третата част националите запазиха концентрацията си и не позволиха на Беларус да се върне в двубоя. България продължи да диктува темпото и след убедителна игра затвори гейма при 25:19, за да оформи крайното 3:0.

Александър Манушев изигра поредния си силен мач в турнира. Диагоналът беше най-резултатен за България с 25 точки и отново демонстрира висока ефективност в атака.

В събота, 29 август, от 20:00 часа в зала "Христо Ботев" националите ще изиграят последния си мач от квалификацията срещу Русия. При успех България ще има възможност да завърши турнира без загуба.

Дир.бг