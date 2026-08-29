Повече от 16 години. Толкова минаха между 20 март 2010-а и 29 август 2026-а. На първата дата Димитър Рангелов вкара при 3:0 за Борусия (Дортмунд) срещу Байер (Леверкузен) в Бундеслигата, а до втората това си оставаше последният български гол в елита на Германия. Но днес, 6006 дни след попадението на Рангелов, отново станахме свидетели на гол на роден национал в най-високото ниво на футбола в Германия.

Лукас Петков, който е роден във Фридберг, но както се досещате от фамилията му има български баща, както и вече 10 мача за националния ни тим, се разписа за новака Елверсберг. А случайно или не това се случи срещу... Байер (Леверкузен).

Скромният тим от 13-хилядното градче Шпизен-Елверсберг в провинция Заарланд, изигра първия си мач в елита. В историята на Бундеслигата не е имало тим, който да идва от по-малко населено място, а още в дебюта си при най-добрите, "черно-белите" се поздравиха с три точки - 3:2 срещу "аспирините", които са сред традиционно силните отбори в местното първенство.

И първият гол на клуба в първа дивизия бе дело на роденият в Германия български национал Лукас Петков, открил още в 8-ата минута, макар и с доза шанс и рикошет. Голът си е гол. Минута по-късно Коул Кембъл направи 2:0 за домакините, а рано през второто полувреме Давид Нтусу засече центриране на Петков за 3:0 и така националният ни състезател се поздрави и с асистенция.

Гостите обаче не се отказаха да преследват поне точка и Патрик Шик върна гол за 3:1, след като бе забравен от защитата на новака в 78-ата минута, а в първата от петте минути продължение Кристиан Кофане съживи надеждата за гостите с попадение от дистанция за 3:2, ала това бе всичко, за което Леверкузен имаше време.

С участието си днес Петков стана 28-ият футболист с българско гражданство, който записва поне един мач в Бундеслигата. №1 по този показател е Красимир Балъков със своите 236.

Освен това Лукас е и осемнадесетият наш играч, който се разписва в германското първенство, като в тази класация очаквано на върха е Димитър Бербатов със своите 69 гола, като имаме още шестима с двуцифрени показатели при попаденията (Балъков е с 54, Даниел Боримиров има 32, Мариян Христов е с 29, Мартин Петров с 28, Димитър Рангелов с 16, Георги Донков с 14 и Йордан Лечков с 11).

Дир.бг