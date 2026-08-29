Медицински хеликоптер транспортира към София двама пострадали при два отделни инцидента в Пирин. По-рано днес въздушната линейка е помогнала на лекар и планински спасител със счупен крак. По-късно е транспортиран и 56-годишен турист със счупена подбедрица.

При първия инцидент е пострадал д-р Благой Терзиев. Той е лекар и доброволец в отряда на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Той е получил фрактура на крака при преход в района на връх Газей.

На мястото са изпратени четирима планински спасители и медицински хеликоптер. Спасителите са помогнали на Терзиев да стигне до място, на което въздушната линейка може да кацне.

В акцията е участвал и кметът на Банско Стойчо Баненски, който също е доброволец към ПСС. Пострадалият е транспортиран към София за лечение.

По-късно през деня ПСС е получила сигнал за втори пострадал в Пирин. 56-годишен мъж е счупил подбедрицата си в района на Попово езеро. Сигналът е подаден около 13:30 часа в дежурния център на ПСС. Планинските спасители са поискали помощ по въздух.

Медицинският хеликоптер е достигнал до пострадалия и го е транспортирал към София. Той ще бъде настанен в болница за лечение. Акцията на планинските спасители в района на Попово езеро е продължила и след излитането на хеликоптера.

Междувременно ПСС е получила сигнал и за изгубени туристи в района на Карааланишките езера в Рила. Те са потърсили помощ на телефон 112 и са били свързани с планинските спасители. Туристите са получили указания как да се върнат.

Дир.бг