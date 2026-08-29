Исландците гласуват днес на референдум, който се очертава като много оспорван, относно възобновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, 13 години след тяхното прекратяване, предаде Франс прес.

Проучванията показват двата лагера рамо до рамо, като последното изследване на Галъп дава 51,6% подкрепа на противниците на преговорите, срещу 48,4% на поддръжниците им - разлика, която се смята за статистически незначителна.

В контекста на финансовата криза, която беше сринала икономиката на страната, островът с близо 400 000 жители подаде кандидатура за членство в ЕС през 2009 г., но преговорите бяха замразени през 2013 г. с идването на власт на евроскептично правителство.

"Много оспорвано, но аз оставам оптимистка", заяви в сряда външната министърка Торгердур Катрин Гунарсдотир, водеща фигура сред поддръжниците на преговорите. "Нищо не е решено, докато всичко не приключи."

Около 273 000 избиратели са поканени да отговорят на следния въпрос: "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?"

Предвид липсата на екзитпол, първите достоверни резултати се очакват късно през нощта.

Дори в случай, че преговорите бъдат възнобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. Въпросът за риболова, един от стълбовете на националната икономика, върху който Рейкявик иска да запази изключителен контрол, вероятно ще бъде един от основните точки на напрежение, въпреки че изразената от Брюксел готовност да търси "креативни решения".

Дир.бг