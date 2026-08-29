Лидерът в генералното класиране на Обиколката на Испания Тадей Погачар приключи участието си в надпреварата. И така ловенската суперзвезда на колоезденето ще трябва да почака за Тройната корона - триумфи в обиколките на Италия, Франция и Испания, като за него липсва само последната. Днес, в осмия етап от "Ла Вуелта", Погача бе част от масово падане, което доведе до край на състезанието за него.

Около 32 километра преди финала, малко преди единственото изкачване в днешния етап, лидерът на отбора на "ОАЕ" се оказа замесен в сблъсък с няколко други колоездачи, а само няколко минути след това стана ясно, че той няма как да продължи.

Словенецът, който е петкратен победител в "Тур дьо Франс" и е печелил "Джиро д'Италия" веднъж, бе окървавен, трикото му бе скъсано и видимо изпитваше болка в лявата си ръка. Поги все пак се изправи, лекарите почистиха раните му, но изражението му даде да се разбере, че няма как да продължи.

Той се качи в линейка, а според първоначалните прогнози със сигурност става дума за фрактура, най-вероятно на рамото или ключицата. Така след като големият му съперник Йонас Вингегор напусна заради контузия Обиколката на Франция, сега Погачар също напуска голямо състезание предварително заради травма.

Словенецът ще пропусне световното първенство по шосейно колоездене в Монреал (20-26 септември).

Преди неприятното за него развитие на ситуацията днес, словенецът имаше аванс от 3:50 минути пред Енрик Мас от "Мовистар" в генералното класиране.

Инцидентът с негово участие не бе единствен за деня, тъй като при финалния спринт в Шерако, където завършиха днешните 176 километра, стартирали в Пусол, отново видяхме масово падане.

В крайна сметка етапът бе спечелен от Бриан Кокар от "Кофидис". 34-годишният французин за първи път в кариерата си ликува в етап от някоя от трите големи обиколки, а след отпадането на Погачар, Енрик Мас е новият носител на червеното трико на лидер.

Дир.бг