Европейският съюз е на път да влезе в по-студените месеци с най-ниските газови запаси от 13 години. Това увеличава опасенията за рязко поскъпване на природния газ през зимата. Газохранилищата в ЕС са били запълнени на 63% през последната седмица на август. Това е значително под средното ниво от около 80% типично за края на август през последните години, пише "Гардиън".

При сегашния бавен темп на нагнетяване на газ в хранилищата ЕС може да започне отоплителния сезон с около 20% по-малки запаси спрямо средното за последните пет години. Нивото би било и най-ниското от 2013 г. насам, смята Грег Молнар, анализатор на газовия пазар и професор.

"Ниските нива на запасите естествено увеличават риска от по-голяма ценова волатилност през зимата", заяви той. По думите му ситуацията може да се влоши при "студени периоди или продължителни безветрени условия", които ще увеличат потреблението на газ.

Великобритания може да бъде сред най-засегнатите от колебанията на пазара. Страната е един от най-големите потребители на природен газ в Европа, но разполага с едни от най-малките капацитети за съхранение. Обикновено Великобритания разчита на доставки по тръбопроводи от Европа или на втечнен природен газ, превозван с танкери от САЩ и Близкия изток.

Крис О'Ший, главен изпълнителен директор на Centrica, която притежава British Gas, заяви тази седмица, че Великобритания няма "почти никакъв газ в хранилищата" за предстоящата зима.

Газовите запаси в ЕС трудно достигат дори понижената цел от 80% преди началото на зимата. Ситуацията се усложни след войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвика сериозни нарушения на износа на петрол и газ от района на Персийския залив.

Допълнителен натиск оказаха студеният край на миналата зима и необичайно високото производство на електроенергия от газови централи по време на горещините в Европа през лятото.

Засега Европа не се очаква да се сблъска с физически недостиг на газ през зимата. Търговците обаче прогнозират по-високи цени. Основната причина е очакването, че европейските купувачи ще трябва да се конкурират с азиатските пазари за доставките на втечнен природен газ, когато температурите започнат да падат.

Според анализатори на "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), ако износът на газ от Близкия изток не бъде възстановен, европейската референтна цена "вероятно ще трябва да се повиши над 100 евро за мегаватчас", за да привлече достатъчно доставки за зимното потребление.

Проблемите с доставките са особено сериозни в Западна Европа. Нивата на запасите там са значително по-ниски от тези в страни като Италия и Полша, които вече са запълнили хранилищата си над 80%.

Германия разполага с най-големия капацитет за съхранение на газ в Европа, но нейните хранилища са запълнени едва около наполовина, според данни на Gas Infrastructure Europe.

В Белгия и Нидерландия, които са пряко свързани с британския газов пазар чрез тръбопроводи, запасите са съответно 51% и 45%.

Зависимостта на Великобритания от внос на газ се очаква да се увеличи. Производството от находищата в Северно море намалява, а добивът на газ в Норвегия се очаква да започне да спада от 2030 г.

Британското правителство разглежда планове за пряка финансова подкрепа на националната газова инфраструктура. Причината е официална оценка, според която домакинства и предприятия могат да се окажат без достатъчно газ през следващото десетилетие, въпреки увеличаването на производството на чиста енергия.

Британският енергиен регулатор Ofgem обяви тази седмица, че средните сметки за газ и електроенергия ще се увеличат с 4% от октомври. Това става след увеличение от 13% в началото на юли заради поскъпването на енергията на световните пазари, свързано с войната срещу Иран.

Дир.бг