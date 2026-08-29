Полският премиер Доналд Туск предупреди днес, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Както вече предупредих, ескалацията от страна на Русия нараства. Следващите шест месеца ще са решаващи. Не бива да изключваме провокации на Русия срещу страна член на НАТО", написа Туск в социалната мрежа Екс след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва в сряда породи спекулации по цял свят, отбелязва ДПА. Според американски медии Ратклиф е предупредил Русия да не атакува държава член на НАТО. Запитан за тези съобщения, Кремъл ги отрече и обвини Запада.

Полша е един от най-големите политически и военни поддръжници на Украйна след нахлуването на Русия. Самата Полша също се чувства застрашена от Москва и драстично увеличава разходите си за отбрана.

На 15 август Полша проведе един от най-мащабните военни паради в историята си. Той показа някои от най-модерните оръжия на страната. Варшава планира да придобие 1000 бройки от южнокорейския танк K2 Black Panther, поръчала е 500 бройки от ракетната система HIMARS и вече има американския стелт самолет F-35.

Полша си осигури и 43,7 млрд. евро нисколихвени заеми по европейската програма SAFE (Security Action for Europe) за финансиране на отбраната. Това е най-голямата сума, отпусната на отделна държава от общия ресурс на програмата.

Варшава планира да увеличи размера на армията си от 220 000 до 500 000 души през идното десетилетие.

Дир.бг