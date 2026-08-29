Иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че американските санкции нанасят сериозен удар върху икономиката на страната. Изказването му идва само дни, след като сам твърдеше, че натискът от Вашингтон няма да постигне нищо. Заради американската морска блокада Техеран обмисля двойно увеличение на цените на горивата, предава БНР.

"Намираме се във военна ситуация и трябва да приемем тези условия". Така иранският държавен глава Масуд Пезешкиан коментира ефекта от новите икономически мерки на САЩ. В интервю за държавната телевизия Пезешкиан съобщи, че през последните месеци износът и вносът на Иран са спаднали с между 25 и 35 процента. Причината е поддържаната от Вашингтон морска блокада на иранските пристанища.

За да компенсира срива в търговията, президентът предложи драстично поскъпване на бензина за определени потребителски квоти. Промяната е изключително чувствителна за страната, която е сред най-големите производители на петрол и от години поддържа едни от най-ниските цени на горивата в света благодарение на държавни субсидии.

Признанието за икономическите затруднения идва малко, след като финансовият министър на САЩ Скот Бесент представи план за "икономическо задушаване" на Техеран и предупреди за последици за държавите, които не спазват санкциите. Мерките са продължение на ограниченията, наложени от Доналд Тръмп през 2018 г. след оттеглянето на Вашингтон от ядреното споразумение.

Само преди дни Пезешкиан твърдеше, че новите санкции няма да постигнат нищо и че Иран ще продължи да устоява на натиска, но вицепрезидентът Мохамад Джафар Гаемпанах потвърди, че заради блокадата страната вече не може да внася достатъчно гориво, за да покрие вътрешния недостиг.

Дир.бг