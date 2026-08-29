"Левски" научи пълната си програма за участието в основната фаза на Лига Европа, след като вчера разбра имената на съперниците си. Днес "сините" вече са наясно и с началните часове на мачовете си във втория по сила европейски клубен турнир.

А както става ясно - най-чаканият мач, този с италианския колос Милан, ще бъде в предпоследния кръг, на 21 януари 2027 година.

Столичани откриват участието си с ранен мач срещу Залцбург от 19:45 часа на 17 септември, като три от мачовете на българския първенец ще се проведат с този начален час, а останалите пет ще бъдат от 22:00 часа.

Ето и програмата на "Левски":

17 септември, 19:45 часа, "Левски" - Залцбург

15 октомври, 22:00 часа, НЕК Ниймеген - "Левски"

22 октомври, 22:00 часа, Виктория (Пилзен) - "Левски"

5 ноември, 19:45 часа, "Левски" - Ягелония

26 ноември, 19:45 часа, Марсилия - "Левски"

10 декември, 22:00 часа, "Левски" - Лилестрьом

21 януари 2027, 22:00 часа, "Левски" - Милан

28 януари 2027, 22:00 часа, Съндърланд - "Левски"

Дир.бг