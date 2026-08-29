"Левски" научи пълната си програма за участието в основната фаза на Лига Европа, след като вчера разбра имената на съперниците си. Днес "сините" вече са наясно и с началните часове на мачовете си във втория по сила европейски клубен турнир.
А както става ясно - най-чаканият мач, този с италианския колос Милан, ще бъде в предпоследния кръг, на 21 януари 2027 година.
Столичани откриват участието си с ранен мач срещу Залцбург от 19:45 часа на 17 септември, като три от мачовете на българския първенец ще се проведат с този начален час, а останалите пет ще бъдат от 22:00 часа.
Ето и програмата на "Левски":
17 септември, 19:45 часа, "Левски" - Залцбург
15 октомври, 22:00 часа, НЕК Ниймеген - "Левски"
22 октомври, 22:00 часа, Виктория (Пилзен) - "Левски"
5 ноември, 19:45 часа, "Левски" - Ягелония
26 ноември, 19:45 часа, Марсилия - "Левски"
10 декември, 22:00 часа, "Левски" - Лилестрьом
21 януари 2027, 22:00 часа, "Левски" - Милан
28 януари 2027, 22:00 часа, Съндърланд - "Левски"
Дир.бг
КоментариДобави коментар