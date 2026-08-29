Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 32°.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ