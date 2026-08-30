Отборът на Атлетико Мадрид оглави временното класиране в испанската Ла Лига, след като спечели с 3:1 гостуването си на Севиля от третия кръг на шампионата.

Отборът на Диего Симеоне има 7 т. от 9 възможни, докато андалусийци регистрираха първо поражение през кампанията, след като до снощи имаха шест точки.

Атлетико реши всичко до почивката с три безответни гола. Алекс Баена откри още в 4-ата минута, Адемола Лукман покачи в 26-ата, а в 33-тата Баена вкара още веднъж.

Почетното попадение за Севиля дойде в средата на второто полувреме. Тогава Мигел Анхел Сиера вкара в 67-ата минута, но до края домакините нямаха сили за повече и се примириха със загубата.

Хулиан Алварес дори не попадна в групата на гостите за мача, насред продължаващата сага с негов евентуален трансфер преди затварянето на прозореца в понеделник вечер. Феновете на Атлетико открито не искат да го виждат на терена и го освиркаха мощно миналата седмица при 2:2 с Виляреал.

В следващия кръг Атлетико Мадрид ще бъде гост на Атлетик Билбао , като тази среща е на 5 септември (събота) от 17:15 часа българско време. Ден по-късно на 6 септември (неделя) от 22:00 часа Севиля ще гостува на Еспаньол.

Дир.бг