ЦСКА ще открие дебютното си участие в Лигата на конференциите с домакинство на Монако в средата на октомври, като феновете се надяват, че това ще се случи на новия стадион "Българска армия".
"Червените" научиха пълната си програма за основната фаза на третия по сила турнир в европейския футбол, като другата среща, която се очаква с нетърпение, ще се проведе в края на ноември.
Става дума за домакинството на Трабзонспор, където играе легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Този мач е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа, докато първото домакинство - срщеи Монако, ще бъде от 19:45 часа.
Третият домакински мач срещу Тюн също е в ранния часови диапазон на УЕФА.
Ето и пълната програма на ЦСКА:
15 октомври, 19:45 часа, ЦСКА - Монако
22 октомври, 22:00 часа, Нордшеланд - ЦСКА
5 ноември, 22:00 часа, Панатинайкос - ЦСКА
26 ноември, 22:00 часа, ЦСКА - Трабзонспор
10 декември, 19:45 часа, КуПС - ЦСКА
17 декември, 22:00 часа, ЦСКА - Тюн
Дир.бг
КоментариДобави коментар