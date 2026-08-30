ЦСКА ще открие дебютното си участие в Лигата на конференциите с домакинство на Монако в средата на октомври, като феновете се надяват, че това ще се случи на новия стадион "Българска армия".

"Червените" научиха пълната си програма за основната фаза на третия по сила турнир в европейския футбол, като другата среща, която се очаква с нетърпение, ще се проведе в края на ноември.

Става дума за домакинството на Трабзонспор, където играе легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Този мач е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа, докато първото домакинство - срщеи Монако, ще бъде от 19:45 часа.

Третият домакински мач срещу Тюн също е в ранния часови диапазон на УЕФА.

Ето и пълната програма на ЦСКА:

15 октомври, 19:45 часа, ЦСКА - Монако

22 октомври, 22:00 часа, Нордшеланд - ЦСКА

5 ноември, 22:00 часа, Панатинайкос - ЦСКА

26 ноември, 22:00 часа, ЦСКА - Трабзонспор

10 декември, 19:45 часа, КуПС - ЦСКА

17 декември, 22:00 часа, ЦСКА - Тюн

Дир.бг