Бившият президент на Еквадор Ленин Морено беше осъден на пет години затвор, след като съд в столицата Кито го призна за виновен в получаване на подкупи. Морено, който беше държавен глава между 2017 и 2021 г., отрича да е получавал пари от китайската компания Sinohydro. Морено е третият бивш президент на Еквадор, осъден за корупция, съобщава Би Би Си.

73-годишният Морено ще изтърпи присъдата под домашен арест заради възрастта и увреждането си. Той вече заяви, че ще обжалва решението.

Съдът призна за виновни общо 20 души по делото. Сред осъдените са съпругата, дъщерята и братът на Морено, бивши ръководители на електроцентралата, представители на Sinohydro и китайски посланик в Еквадор.

Прокуратурата твърди, че Sinohydro, която е собственост на китайската държава, е платила общо 76,1 млн. долара чрез фиктивни компании. Парите са били използвани за подкупи, свързани с договора за изграждането на водноелектрическата централа и язовира Coca Codo Sinclair.

Според обвинението самият Морено е получил сравнително малка сума. Членове на семейството му са получили десетки хиляди долари. Всички осъдени за подкуп трябва да върнат три пъти размера на получените суми. На Морено е забранено и да заема държавни длъжности.

Бившият президент отхвърля обвиненията и насочва отговорността към друг бивш държавен глава - Рафаел Кореа. При неговото управление Морено беше вицепрезидент. Кореа беше осъден на осем години затвор по отделно дело за подкуп през 2020 г.

Морено твърди, че именно Кореа е одобрил проекта Coca Codo Sinclair. По думите му след встъпването си в длъжност той е започнал разследване за проблеми при изграждането на съоръжението.

Еквадор заведе дело срещу Sinohydro през 2021 г., след като по язовира се появиха пукнатини и бяха установени други технически проблеми. По-рано тази година правителството постигна споразумение за 400 млн. долара с компанията собственик на Sinohydro.

Би Би Си съобщава, че е потърсила Sinohydro и китайското посолство в Еквадор за коментар.

Дир.бг