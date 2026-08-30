Тази нощ украинските сили са атакували голяма петролна рафинерия в Ленинградска област в Северозападна Русия и авиобаза в Краснодарския край. Съобщава се, че нефтопреработвателният завод в Кириши е бил подпален, предава БНР.

Украйна е нанесла рекорден брой удари по руски петролни рафинерии през август. Най-малко 21 атаки са регистрирани в рамките на този месец. Според Bloomberg подобна интензивност на ударите по руската горивна инфраструктура не е била наблюдавана досега.

През август са били атакувани четири от десетте най-големи петролни рафинерии в Русия. Те осигуряват гориво за някои от най-гъсто населените и индустриално развити райони на страната. Ударите са довели до значителен спад в обемите на преработвания петрол и са допринесли за нов недостиг на бензин в Русия.

По оценки на EA Analytics, подразделение на Energy Aspects, руските рафинерии са преработвали малко над 3,8 млн. барела суров петрол дневно през август. Година по-рано през летните месеци дневният обем е бил между 5,3 и 5,5 млн. барела.

Спадът в преработката е засегнал и вътрешния пазар. Производството и доставките на бензин в Русия са намалели с близо 20% през първите три седмици на август спрямо същия период на миналата година. Москва забрани износа на повечето видове бензин до края на януари 2027 г. Руските власти обмислят и разширяване на ограниченията за износ на дизелово гориво.

Един от последните удари засегна рафинерията в Кстово. В края на август там избухна пожар след атака с дронове. По-рано украински удари с безпилотни апарати принудиха Рязанската петролна рафинерия да спре работа за две седмици.

Според оценки, цитирани от Militarnyi, украинските атаки с далекобойни дронове са извадили от строя повече от 30% от реалния капацитет на руските рафинерии. Спрямо номиналния капацитет делът достига 45%.

Сателитни снимки потвърдиха тежките щети по руски стратегически бомбардировач Ту-95МС в авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска област. Кадрите показват сериозни поражения по дясното крило на самолета, част от което е откъсната.

Новите изображения са публикувани от анализатори от групата AviVector. Те са направени след атаката срещу руската авиобаза през нощта на 28 август.

По данни на украинския сайт Militarnyi ударът е извършен с далекобойни дронове. Според информацията те са били управлявани от служители на Център "А" на Службата за сигурност на Украйна.

Вчера руските войски нанесоха удари по обекти на военната промишленост и морски пристанища в Украйна, като в Киев поразиха предприятие от корабостроителната промишленост, в което са се сглобявали дистанционно управляеми катери, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Ударени бяха също товарен терминал и четири склада с имущество с военно предназначение за украинските въоръжени сили в пристанището в град Николаев. Поразена е и електрическа подстанция, осигуряваща функционирането на пристанището, се посочва в съобщение на министерството.

Миналия ден Русия удари украински склад с боеприпаси, разположен в жилищен район. Това доведе до смъртта на 37 души.

Дир.бг