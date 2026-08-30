Един човек е загинал, а други четирима са пострадали при тежка катастрофа в района на Асеновград, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал около 00:30 часа. Два автомобила са се сблъскали челно по пътя между селата Златовръх и Патриарх Евтимово.

При удара един от участниците в катастрофата е получил смъртоносни травми. Четирима души са ранени и са откарани за медицинска помощ.

На този етап няма официална информация какво е причинило тежкия сблъсък. Полицията изяснява обстоятелствата около произшествието.

От МВР уточняват, че разследването продължава.

Дир.бг