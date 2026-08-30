Русия едва ли би рискувала с пряка атака срещу държава от НАТО, заяви финландският президент Александър Стуб в интервю за германския вестник Bild. Според Стуб подобен ход "няма никакъв смисъл", тъй като би означавал Русия да тества решимостта на най-мощния военен съюз в света.

"Ако някой има кристална топка, която му позволява да предвижда това - чудесно. Аз просто не виждам нито доказателства, нито факти, които да го подкрепят", каза Стуб.

Финландският президент Александър Стуб не очаква икономическият спад в Русия сам по себе си да сложи край на войната в Украйна. Според него способността на Москва да понася тежки икономически условия не трябва да бъде подценявана.

"Не вярвам, че Русия ще прекрати тази война заради икономически спад, какъвто всъщност наблюдаваме в момента. Никога не трябва да подценявате способността на руснаците да издържат на тежки икономически времена. Достатъчно е да погледнете към съветския период, за да разберете това", заяви Стуб.

Финландският президент смята, че в бъдеще ще настъпи момент, когато европейските държави трябва да възстановят по-преките контакти с Москва. Според него това е необходимо и за да се избегнат погрешни оценки и недоразумения.

"Сигурен съм, че наближава денят, в който за европейците ще бъде полезно да имат по-пряк контакт с Русия, особено защото трябва да избягваме недоразуменията. Така че в някакъв момент диалогът ще започне", каза Стуб.

Той не уточни кога според него може да бъде възстановен подобен диалог.

Стуб заяви още, че не очаква Русия да използва ядрено оръжие във войната. Той посочи ролята на Китай като важен фактор, който според него може да възпрепятства подобна ескалация.

"Русия няма да използва ядрено оръжие. Китайският външен министър ме посети и повдигнах въпроса пред него. Той каза: "Никога няма да позволим това да се случи". Мисля, че това е доста добро средство за възпиране", заяви финландският президент.

Стуб вече е говорил публично за тази позиция на Китай. През юли той каза, че китайски представители са убедени, че Русия няма да прибегне до ядрено оръжие, въпреки че рискът от по-нататъшна ескалация не трябва да бъде подценяван.

През последните месеци обаче някои западни представители предупреждават за увеличаващ се риск от пряка конфронтация между Русия и НАТО. Германски представители са заявявали, че според техните оценки Русия би могла да бъде в състояние да атакува държава от НАТО до 2029 г.

Стуб, чиято страна се присъедини към НАТО през 2023 г., смята, че Алиансът трябва да е подготвен за всеки сценарий. Той обаче не вярва, че Москва в момента е способна да започне война срещу НАТО.

"Не вярвам, че Русия някога би искала да атакува НАТО, най-мощния военен съюз в света", заяви финландският президент.

По думите му съотношението на силите е основната причина за тази оценка. НАТО разполага с огромно превъзходство в конвенционални оръжия, ракети и ядрени сили. Стуб заяви, че разполага и с разузнавателна информация, която подкрепя неговата позиция.

"Няма никакъв смисъл която и да е сила в света да тества решимостта на този Алианс", каза той.

Финландският президент смята още, че Русия се опитва да всява тревога в Европа чрез информационна война. Според него руските сили понасят тежки загуби във войната в Украйна. Стуб посочи, че Русия губи около 30 000-35 000 военнослужещи месечно, докато успява да набира приблизително 27 000 души.

"Така те имат все по-малко войници в една все по-сложна ситуация. Просто не мога да си представя как изведнъж ще успеят да мобилизират сили за два фронта", заяви той.

Според Стуб Украйна сега се намира в по-силна позиция от всеки друг момент от войната. Затова Европа трябва да продължи да оказва подкрепа на Киев.

"Трябва да разберем - вие в Германия и ние във Финландия - че Украйна е най-добрата гаранция за сигурността, която имаме срещу Русия. Ако Украйна загуби, губим и ние", каза финландският президент.

Дир.бг