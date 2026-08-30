Един човек е загинал, а петима са ранени след стрелба по време на рейв парти в швейцарския град Аарау. Част от пострадалите са в тежко състояние, съобщи кантоналната полиция на Аргау, цитирана от швейцарското издание "Блик".

Сигналът за стрелбата е подаден малко след 2:30 часа в неделя. Инцидентът е станал на територията на хиподрума в района Шахен, където се е провеждало голямо музикално събитие.

Полицията потвърди, че са произведени няколко изстрела сред голяма група хора. Малко след 7 часа говорителят на кантоналната полиция Паскал Венцел определи ситуацията като "специална".

"Все още не е ясно какво точно се е случило", заяви говорителката на полицията Ванеса Румполд. По думите ѝ разследването е в ход и на този етап няма информация за мотивите или точните обстоятелства около стрелбата. Районът около хиподрума остава отцепен.

В операцията участват голям брой полицейски автомобили, линейки и пожарни екипи. Включено е и кантоналното звено за действия при бедствия. Швейцарската армия е изпратила хеликоптер "Супер Пума".

Полицията продължава издирването на заподозрения или заподозрените. Засега няма данни за самоличността на извършителя. Очевидци разказват за многократни изстрели. Един от присъстващите първоначално е помислил, че звуците са от фойерверки. Друга посетителка разказва, че нейна приятелка се е скрила под пулта на диджея след началото на стрелбата.

Полицията призовава всички, които разполагат със снимки или видеозаписи от стрелбата, да ги предоставят на разследващите.

Дир.бг