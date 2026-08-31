Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своя публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп не предостави други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака, отбелязва агенцията. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белият дом и от Министерството на отбраната на САЩ, както и от иранска страна.

"Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп", написа Тръмп лаконично в социалните мрежи.

Агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди чрез специален софтуер за откриване на генерирани с изкуствен интелект изображения, че придружаващият публикацията видеоклип, показващ драматични експлозии, най-вероятно е изкуствено генериран.

Атака срещу остров Харг, който обслужваше 90% от иранския износ на петрол преди войната, която започна с американски и израелски удари на 28 февруари, би нарушила сериозно енергийната търговия на Ислямската република и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ.

Публикацията на Тръмп идва в момент, когато напрежението в Ормузкия проток се засили, тъй като САЩ атакуваха ирански пускови установки на остров Ларак, а Иран заяви, че е отвърнал на атаката с удари по американски военни цели в Йордания.

Междувременно иранската новинарска агенция Мехр цитира изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, че силите му са свалили американски дрон ЕмКю-9 (MQ-9) над Ормузкия проток.

На този фон пред Ройтерс министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Министерството на финансите на САЩ вероятно всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките.

След налагането в петък на санкции срещу клоновете в Обединените арабски емирства на египетската банка "Миср" (Misr) заради предполагаеми финансови връзки с Иран, Бесент заяви в интервю, че следващата стъпка би могла да бъде пълното изключване на дадена институция от базираната на долара финансова система.

"Ще виждате много повече такива мерки всяка седмица", каза Бесент в навечерието на срещата на финансовите лидери от Г-20.

"Започваме с банките и им казваме, че не е приемливо да притежават ирански пари и да подпомагат режима", добави той.

Бесент също така заяви, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции.

Дир.бг