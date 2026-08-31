Най-малко осем са загиналите, а 18 се издирват след потъването на ферибот край остров Кипър, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос", цитирано от БТА. Капитанът на кораба и седем члена на екипажа са арестувани.

Корабът, тип катамаран, е започнал да се пълни с вода малко след като е отпътувал от пристанището Кирения в северната част на острова вчера следобед. Той е пътувал към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. На борда му е имало 267 души – 259 пътници и осемчленен екипаж. До момента жертвите на инцидента са осем. Издирват се още 18 от пасажерите.

Операцията по издирване на оцелели е продължила цяла нощ. Включени са били дронове, самолети, хеликоптери и уреди за наблюдение през нощта. Акцията ще продължи и днес. Сред издирваните пътници има деца, семейства и възрастни хора, допълва "Филелефтерос", позовавайки се на информация на медии в северната част на острова.

Министърът на транспорта на признатата само от Анкара Севернокипърска турска репулика (СКТР) Ерхан Аръклъ е съобщил, че корабът в момента е на дълбочина 514 метра, като се очаква от Турция да пристигне специално оборудван плавателен съд и водолази, които да окажат съдействие при издирвателните операции. Започнало е разследване, което да установи как се е стигнало до инцидента.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис изказаха съболезнования във връзка с преобръщането на ферибота.

"Надяваме се, че ще получим положителни новини", каза Ердоган в Анкара вчера, докато говореше на церемония по дипломирането на Турската военна академия.

Константинос Летимбиотис, говорител на международно признатото правителство на Кипър, заяви в публикация в социалната мрежа Екс днес, че правителството е изразило готовността си да съдейства за издирвателните и спасителни операции с всички налични средства.

"В тези трудни времена мислите ни са с онези, които загубиха живота си, с онези, които бяха ранени, и с всички, които преживяват тази трагедия", каза Летимбиотис.

"В такива моменти защитата на човешкия живот е от първостепенно значение", допълни той.

Според информация на "Филелефтерос" властите в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република са отказали помощ от международно признатата Република Кипър.

В северната част на острова е обявен тридневен траур.

Дир.бг